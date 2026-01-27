Обвиняемого в серии убийств женщин будут судить в Оренбуржье

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела о серийных убийствах женщин в Оренбургской области, сообщает СКР.

С 2005 по 2008 год обвиняемый, проживавший в городе Бугуруслане, убил шестерых местных жительниц.

По данным следствия, фигурант предлагал голосующим на дороге женщинам подвезти их, отвозил в лесополосу, насиловал и убивал.

Трупы он закапывал в лесу, а тело одной из жертв сбросил с моста в реку Мочегай.

Между тем, одной из женщин удалось "ввести в заблуждение убийцу и избежать смерти".

После серии преступлений мужчина уехал в Саратовскую область, где проживал до момента задержания.

В настоящее время фигуранту 59 лет, ему инкриминируется ч.2 ст.105 УК РФ (убийство шести лиц, сопряженное с изнасилованием). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.