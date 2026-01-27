Запуск модернизированной ракеты "Рокот-М" запланирован на конец 2026 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Разработка модернизированной конверсионной легкой ракеты-носителя "Рокот-М" находится на завершающей стадии, запуск планируется в период с конца 2026 года по начало 2027 года, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

"НИОКР находится в завершающей стадии, машина (ракета "Рокот-М" - ИФ) должна быть укомплектована в этом году, и либо в конце этого, либо в начале следующего будет первое летное изделие", - сказал Баранов, выступая во вторник на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

Согласно презентации Баранова, представленной на пленарном заседании, запуск планируется с космодрома Плесецк.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготовлена Центром имени М.В.Хруничева.

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года.

В марте 2021 года в Минобороны РФ сообщили, что "модернизация ракетно-космического комплекса "Рокот" проводится в рамках государственного оборонного заказа за счет средств министерства обороны РФ с целью проведения запусков космических аппаратов в интересах российского военного ведомства с использованием конверсионной ракеты-носителя "Рокот", производство которой организовано с применением только отечественных компонентов".