В Липецке задержали организаторов фишингового паспортного стола

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Липецке задержали предполагаемого организатора схемы, участники которой подделывали миграционные документы за деньги через фишинговый сайт паспортного стола, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"По имеющимся данным, сообщники размещали объявления на специально созданных интернет-сайтах, а также в социальных сетях и зарубежных мессенджерах. За денежное вознаграждение они осуществляли изготовление, а также отправку поддельных миграционных документов через сервис доставки", - рассказала она.

Подозреваемого организатора криминальной схемы и его соучастника, который осуществлял техническую поддержку подконтрольных сайтов, задержали в Липецке. Фигуранты, как уточнила Волк, убеждали клиентов в том, что документы оформляются официально.

По версии следствия, похищенные у клиентов деньги переводились в цифровую валюту с использованием криптообменников. В 2024-2025 годах, как оценивает следствие, предполагаемые участники схемы совершили более 800 противоправных деяний, а их доход мог превысить 19 млн рублей.

При обысках по делу были изъяты бланки миграционных документов, гербовые печати, штампы миграционных подразделений и других организаций, а также средства связи, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (статья 159 УК), они арестованы.

Для оформления документов и за консультациями иностранцам рекомендовано обращаться в подразделения Миграционной службы МВД России или филиалы ФГУП "ПВС" МВД.