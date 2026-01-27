Поиск

В Липецке задержали организаторов фишингового паспортного стола

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Липецке задержали предполагаемого организатора схемы, участники которой подделывали миграционные документы за деньги через фишинговый сайт паспортного стола, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"По имеющимся данным, сообщники размещали объявления на специально созданных интернет-сайтах, а также в социальных сетях и зарубежных мессенджерах. За денежное вознаграждение они осуществляли изготовление, а также отправку поддельных миграционных документов через сервис доставки", - рассказала она.

Подозреваемого организатора криминальной схемы и его соучастника, который осуществлял техническую поддержку подконтрольных сайтов, задержали в Липецке. Фигуранты, как уточнила Волк, убеждали клиентов в том, что документы оформляются официально.

По версии следствия, похищенные у клиентов деньги переводились в цифровую валюту с использованием криптообменников. В 2024-2025 годах, как оценивает следствие, предполагаемые участники схемы совершили более 800 противоправных деяний, а их доход мог превысить 19 млн рублей.

При обысках по делу были изъяты бланки миграционных документов, гербовые печати, штампы миграционных подразделений и других организаций, а также средства связи, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (статья 159 УК), они арестованы.

Для оформления документов и за консультациями иностранцам рекомендовано обращаться в подразделения Миграционной службы МВД России или филиалы ФГУП "ПВС" МВД.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

 В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова

Военные РФ нанесли удары по используемой в интересах ВСУ энергоинфраструктуре Украины

Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

 Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад"

Защита обжаловала арест владельца рухнувшего здания в Новосибирске

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8253 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });