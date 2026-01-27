Белоусов обсудил с министром обороны КНР взаимодействие в военной сфере

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов по видеоконференцсвязи обсудил с главой военного ведомства КНР Дун Цзюнем взаимодействие армий двух стран, сообщает российское военное ведомство.

"Андрей Белоусов отметил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство России и Китая поступательно развивается и взаимодействие Вооружённых сил России и Народно-освободительной армии Китая организовано на высоком уровне", - говорится в сообщении министерства обороны РФ, распространённом во вторник.

По словам Белоусова, взаимодействие двух армий "организовано на высоком уровне в сферах обороны и безопасности".

"С момента нашей с вами последней встречи в июне прошлого года произошло много событий, которые существенно повлияли на международную обстановку. Примеры Венесуэлы и Ирана требуют от наших ведомств организации постоянного анализа ситуации, в сфере безопасности, и соответствующих действий", - отметил глава российского оборонного ведомства.

Белоусов заявил, что в условиях динамичного изменения мировой военно-политической обстановки востребован регулярный обмен мнениями по военному сотрудничеству.

"Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнёрства и позволят обсудить актуальные вопросы безопасности", - заключил министр обороны РФ.

В свою очередь, Дун Цзюнь отметил, что проведение видеоконференции в начале года показывает глубокие взаимоотношения между Вооружёнными силами РФ и КНР, а также обоюдное большое внимание к развитию стратегического взаимодействия.

"Это наша добрая традиция по разным формам и каналам проводить практические связи в важные моменты. Я думаю, что перед лицом изменчивой международной обстановки наши контакты и связи - это очень своевременно и важно", - заявил министр обороны КНР.

При этом Дун Цзюнь обратил внимание, что Вооружённые силы РФ и КНР чётко реализовывают важные договоренности глав двух государств и "добились новых успехов в областях обмена высокими делегациями, совместными учениями, патрулировании и обмена опыта по специальностям".