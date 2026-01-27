В I чтении принят проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об уточнении обязанностей операторов связи.

Законопроектом (№1069501-8) предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России, предусматривает законопроект.

Разработанным Минцифры РФ законопроектом вносятся поправки в статьи 44 и 46 федерального закона "О связи".