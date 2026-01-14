Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручили подозрение лидеру фракции "Батькивщина" Верховной Рады Юлии Тимошенко в попытке подкупа народных депутатов ради определенных результатов голосования, сообщают украинские СМИ со ссылкой на САП.

НАБУ и САП провели обыски в офисе партии "Батькивщина", а затем Тимошенко была уведомлена о подозрении по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Тимошенко в соцсетях подтвердила факт проведения обысков в офисе "Батькивщины", но отвергла "все абсурдные обвинения" в ее адрес, заявила о политическом заказе против нее и отметила, что, судя по происходящему, в стране могут приближаться выборы.

"Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной", - написала Тимошенко.