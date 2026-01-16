Поиск

Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в 33 млн грн

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Высший антикоррупционный суд (ВАКС) определил залог в 33 млн гривен ($767,6 тыс.) для лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, подозреваемой в предложении "неправомерной выгоды" народным депутатам, сообщили в пятницу украинские СМИ.

Применить к Тимошенко "меру пресечения в виде залога в размере... 33 млн 280 тыс. гривен", который может быть внесен на счет ВАКС либо самой подозреваемой, либо другим лицом в течение пяти дней, сказал судья.

Он добавил, что на подозреваемую возложены и процессуальные обязанности, в частности, "прибывать по каждому вызову к детективу НАБУ или суду, не отлучаться за географические пределы Киевской области, сообщать об изменении места жительства или работы".

Тимошенко также должна сдать документы для выезда за границу; ношение электронного браслета для нее судом не определено.

14 января украинские антикоррупционные структуры НАБУ и САП сообщили Тимошенко о подозрении "в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины". По данным следствия, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

Тимошенко отвергла обвинения, назвав их "политическим заказом". Она также заявила, что будет обжаловать решение суда, если тот примет решение о залоге.

