Движение затруднено на трассе М-7 во Владимирской области из-за ДТП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают обстоятельства нескольких аварий с участием тринадцати большегрузных и легковых автомобилей на федеральной трассе М-7 во Владимирской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошли во вторник в Гороховецком районе на участке трассы "Волга" с 325-го км по 326-й км.

Движение на данном участке пути в сторону Москвы затруднено, отмечает пресс-служба.

Информации о пострадавших не поступало.