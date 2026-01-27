Поиск

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Массовая дорожная авария во вторник стала причиной ограничения движения по федеральной трассе М-7, сообщает нижегородская Госавтоинспекция.

"Из-за ДТП во Владимирской области ограничено движение по трассе М-7 Волга в сторону Москвы (заторовая ситуация наблюдается в Володарском районе Нижегородской области)", - говорится в сообщении.

ГАИ просит автовладельцев, планирующих движение на данном участке, искать пути объезда, например, через М-12, либо отказаться от поездки.

Нижегородские СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что в ДТП столкнулись более десятка транспортных средств, в том числе большегрузы.

ДТП Нижегородская область Владимирская область
