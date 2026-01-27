Лавров обсудил с послами стран СНГ задачи на ближайшую перспективу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник провел встречу с послами государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает МИД России.

"Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы были "намечены задачи на ближайшую перспективу, включая укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности", - отметили на Смоленской площади.

Во встрече приняли участие генсек СНГ Сергей Лебедев и руководители исполнительных органов других евразийских структур, говорится в сообщении.