Что произошло за день: четверг, 19 марта

Атаки Ирана и рост цен на нефть и газ, новая "Волга" и нападение на банкомат в Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Спотовые цены на газ в Европе подскочили почти на треть на новостях о новых ударах по объектам газовой промышленности в Персидском заливе. Цены на нефть Brent поднимались выше $119, однако немного снизились к вечеру. Иран в четверг атаковал сразу несколько крупнейших объектов нефтегазовой промышленности стран залива в ответ на израильскую бомбардировку его газового месторождения "Южный Парс". В Тегеране подчеркивают, что ответные удары еще не завершены.

- Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары: ставка НДС в первый год (в 2027 году) составит 7%, во второй год - 14%, в третий - переход на общеустановленную ставку в 22%.

- В Думу внесен проект закона, в котором прописана возможность экстерриториального использования по решению президента формирований Вооруженных сил РФ для защиты россиян.

- Новосибирский губернатор объяснил, что проблема болезней скота связана не только с ЛПХ. По его словам, в некоторых селах "под названием ЛПХ" созданы достаточно серьезные бизнесы. В свою очередь Минсельхоз РФ изучает возможность поставки животных в Новосибирскую область.

- РКН опроверг сообщения о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов. В ведомстве заверили, что ресурсов для ограничения доступа хватает.

- Рубль в четверг существенно подешевел на Мосбирже, обновив минимум с февраля 2025 г. в паре с юанем. Рубль упал на фоне ожиданий пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила.

- В Москве задержали подростка, подорвавшего банкомат по указанию мошенников. В МВД сообщили, что задержанному 15 лет.

- Volga летом планирует начать продажи флагманского кроссовера K50. Ранее сообщалось, что прототипом этой модели стал кроссовер Geely Monjaro.

- Владимир Путин наградил орденами победителей и призеров Паралимпиады. Выступление атлетов он назвал невероятным.