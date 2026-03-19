Поиск

Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева защита таких лиц будет усилена.

"Конечно, будет", - сказал директор ФСБ журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что Алексеев чувствует себя лучше и идет на поправку.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Позднее стало известно о задержании трех фигурантов дела, в том числа непосредственного исполнителя покушения. Все они арестованы. В ФСБ сообщали, что задержанные дали признательные показания, сообщили, что действовали по заданию СБУ.

22 февраля директор Бортников заявил, что за покушением на Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб.

Александр Бортников ФСБ Москва Украина Владимир Алексеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО

Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

 Суды по искам прокуроров за год обратили в доход РФ имущество коррупционеров на 1,6 трлн руб.

Путин призвал прокуроров не допускать избыточных проверок бизнеса

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

СКР сообщил о задержании сотрудников "Мособлгаза" по делу о взятках

РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

 РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

"Газпром" заявил о росте числа атак дронов на черноморские газопроводы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 896 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8725 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
