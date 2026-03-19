Директор ФСБ заявил, что в РФ усилят защиту фигур уровня генерала Алексеева

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что после покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева защита таких лиц будет усилена.

"Конечно, будет", - сказал директор ФСБ журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что Алексеев чувствует себя лучше и идет на поправку.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Позднее стало известно о задержании трех фигурантов дела, в том числа непосредственного исполнителя покушения. Все они арестованы. В ФСБ сообщали, что задержанные дали признательные показания, сообщили, что действовали по заданию СБУ.

22 февраля директор Бортников заявил, что за покушением на Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб.