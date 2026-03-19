Генпрокурор поручил проверить, как осуждённые коррупционеры проходят службу в зоне СВО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более тысячи человек, осужденных за коррупцию, находятся в зоне СВО, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"Около 1100 осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне спецоперации. Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу", - сказал Гуцан, выступая на коллегии надзорного ведомства.

Он подчеркнул, что сейчас "общество особенно остро реагирует на казнокрадство и продажность части чиновников".

"Поэтому важно, чтобы изобличенные в коррупции лица не избегали наказания, не использовали свои связи и средства для незаконного освобождения, например условно-досрочно или по болезни", - заявил генпрокурор.