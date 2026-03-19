Посольство РФ обеспокоено "языковыми патрулями" в Киргизии, заставляющими переходить с русского на киргизский

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Действия так называемых "языковых патрулей" в Киргизии, цель которых заставить людей перейти с русского на киргизский язык, провоцируют межнациональную рознь, заявили в посольстве РФ в Бишкеке.

"Обратили внимание на публикации киргизских СМИ о провокационных высказываниях отдельных общественных деятелей в отношении позиций русского языка в республике, а также на весеннее обострение активности в Бишкеке так называемых "языковых патрулей". Распространяемые в социальных сетях провокационные высказывания и действия ряда лиц, к тому же совершенные в период священного месяца Орозо, дискредитируют Основной закон Кыргызстана, подрывают государственные устои и способствуют разжиганию межнациональной розни", - говорится в сообщении российской дипмиссии, распространенном в четверг.

В посольстве отметили, что действия "языковых патрулей" противоречат Конституции Киргизии, согласно которой недопустимы языковая дискриминация и межэтнические разногласия. Народ Киргизии составляют граждане всех этносов, а русский язык конституционно признан официальным.

"Подобные акции противоречат курсу руководства Кыргызской Республики, неизменно сохраняющего бережное отношение к русскому языку, а также духу отношений стратегического партнерства и углубленного союзничества между нашими братскими народами и странами - Россией и Кыргызстаном, объединенными общей историей, культурными и духовными ценностями", - подчеркнули в посольстве.

