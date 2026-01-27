В Калуге пообещали скоро подключить отопление в 54 многоквартирных домах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Калуге завершили ремонт после аварии на теплотрассе на улице Салтыкова-Щедрина, из-за которой без тепла оставались 54 многоквартирных дома, детский сад, общеобразовательная и спортивная школы, сообщил глава городского округа Дмитрий Денисов.

"Работы по восстановлению работоспособности тепловых сетей завершены. Идет наполнение системы. Очень скоро тепло поступит в наши дома", - сказал он в видеообращении.

Об устранении второй коммунальной аварии на котельной "Ремпутьмаш" пока не сообщается.

Авария на теплоцентрали произошла утром во вторник. В Калуге днем было 8 градусов мороза.