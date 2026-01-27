В Калуге восстановили электроснабжение котельной "Ремпутьмаша"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Калуге восстановили электроснабжение котельной "Ремпутьмаша", остановленной ранее во вторник из-за отключения электричества, сообщил глава городского округа Дмитрий Денисов.

"Идет подготовка к запуску паровых котлов. Необходимо выдержать технологию, чтобы не допустить гидроудара. Тепло пойдет в дома через несколько часов", - заявил он.

Из-за остановки котельной без тепла остались 64 многоквартирных домов. Причины отключения электричества не уточняются.

Также в Калуге ликвидировали вторую коммунальную аварию: прорыв теплосети, из-за которого тепло не поступало в 54 многоквартирных дома, детский садик и две школы.