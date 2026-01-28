Поиск

Пять человек погибли в результате пожара в Якутии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии, еще двое госпитализированы, сообщает в среду пресс-служба главка МЧС России по региону.

"Ночью в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных горел второй этаж частного дома.

На месте пожара были обнаружены пять погибших, их личности устанавливаются, двое пострадавших госпитализированы. Дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м.

Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

МЧС РФ Якутия
