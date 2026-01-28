Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток отразили украинскую контратаку в районе города Купянск Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма в среду.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Нечволодовка", - сказал он.

По словам Бигмы, в результате украинские силы потеряли шесть военнослужащих.

20 ноября 2025 года российское командование заявило, что Купянск перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем.

"Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.