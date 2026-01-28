Поиск

Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Купянска

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток отразили украинскую контратаку в районе города Купянск Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма в среду.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Нечволодовка", - сказал он.

По словам Бигмы, в результате украинские силы потеряли шесть военнослужащих.

20 ноября 2025 года российское командование заявило, что Купянск перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем.

"Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре-декабре месяце, успеха не принесла", - сказал тогда Кузовлев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 января 2026 года Военная операция на Украине
Купянск ВС РФ ВСУ Иван Бигма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8258 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });