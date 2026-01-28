Путин 29 января проведет переговоры с президентом ОАЭ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В четверг, 29 января, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.