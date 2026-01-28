Президент ОАЭ обсудит с Путиным инвестиции, торговлю и энергетику, международные вопросы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и президент России Владимир Путин 29 января обсудят различные темы в сфере экономики и торговли, передает государственное агентство WAM.

"Во время визита в Россию Его Высочество встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы изучить возможность для укрепления связей, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, энергетики и в других областях, которые бы поддерживали совместное развитие в рамках стратегического партнерства двух стран", - сообщает агентство.

Также темами встречи станут региональные и международные вопросы, представляющие интерес для ОАЭ и России.

Пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президентов России и ОАЭ пройдут 29 января. "Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.