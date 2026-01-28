Глава Адыгеи анонсировал полное восстановление квартир, поврежденных в ночь на 21 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Тахтамукайском районе Адыгеи в ночь на 21 января были повреждены более 90 автомобилей и около 100 квартир, сообщил глава республики Мурат Кумпилов и пообещал, что все поврежденные квартиры полностью восстановят.

"Комиссии продолжают осмотры квартир и домовладений, фиксируют объем ущерба. В настоящий момент обследовано более 1,4 тысячи квартир, из них в 981 квартире установлены повреждения имущества. По предварительной информации, 92 машины повреждены, 27 - сгорели", - написал Кумпилов в Telegram.

За частично поврежденные машины их владельцы получат компенсации до 500 тысяч рублей, за полностью уничтоженные - до 1 млн рублей. "Республика берет на себя эти выплаты", - отметил он.

После составления актов и оценки ущерба будут приняты решения о материальной помощи.

"Всего повреждения получили 30 многоквартирных и ряд частных домов. Везде строители уже проводят дефектовку конструкций. Завершены кровельные работы. Заменено около 70 дверей. На днях начнется установка окон", - проинформировал глава Адыгеи.

По его данным, у наиболее пострадавшего дома уже отремонтирована крыша, демонтированы поврежденные конструкции, начато возведение новых перегородок. Одновременно будет восстановлен фасад.

"Дома с незначительными повреждениями планируем восстановить в течение двух недель, наиболее пострадавшие - в срок до пяти недель", - добавил Кумпилов.

В ночь с 20 января на 21-е в ходе атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, в том числе двое детей. При разборе завалов на месте атаки БПЛА обнаружены фрагменты человеческого тела, для установления их принадлежности и количества погибших назначены генетические экспертизы.

В Тахтамукайском районе Адыгеи ввели режим ЧС.