В Адыгее при разборе завалов на месте атаки БПЛА нашли останки погибшего

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об обнаружении фрагментов человеческого тела на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики.

"К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в результате атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями.

По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, в том числе двое детей. Ущерб из-за атаки БПЛА в Адыгее нанесен 12 многоквартирным домам.

Для жильцов развернут пункт временного размещения, в муниципалитетах Тахтамукайского района заработали пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших.

В Тахтамукайском районе Адыгеи ввели режим ЧС.

Адыгея
