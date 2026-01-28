Жители Ингушетии получили 25 лет на двоих за подготовку к диверсии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суд апелляционной инстанции общей юрисдикции вынес обвинительный приговор двум жителям Ингушетии, обвиненным в приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывных устройств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

"Суд признал виновными Мухаммада Тумгоева 1994 года рождения и Ахмеда Сакалова 1997 года рождения по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 281 (диверсия) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, Тумгоеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом 700 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Сакалов приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в том же размере.