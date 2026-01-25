Свыше 5 тыс. генераторов находятся в Белгородской области на случай отключений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Более пяти тысяч генераторов развернуто в Белгородской области на случай отключения энергоснабжения после атаки со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как он написал в своем телеграм-канале, для обучения по заправке и обслуживанию генераторов будут привлекаться специалисты "Россетей".

Ранее Гладков сообщил, что в регионе для защиты критически важной инфраструктуры развернуто 2,5 тыс. генераторов большой мощности. Общий объем резервной генерации в регионе составляет 4,8 тыс. единиц мощностью 334,5 МВт.

Кроме того, губернатор сообщал, что ВСУ в ночное время ударили по областному центру - предположительно, ВСУ применили HIMARS. Он назвал это "самым массированным обстрелом Белгорода с начала проведения специальной военной операции". Предварительно, пострадавших нет. Есть повреждения объектов энергетики.