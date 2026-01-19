Поиск

На Белгородчине норматив подключения резервных генераторов сократят до 2 часов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области проведут повторные учения по подключению к резервным источникам энергоснабжения (РИСЭ) с сокращением нормативного времени, сообщил глава региона Вячеслав Гладков после оперативного заседания областного правительства.

"В течение недели проведем повторные учения для того, чтобы посмотреть динамику. По подключению РИСЭ - сократим нормативный срок до 2 часов и на новых учениях на этой неделе будем исходить уже из двухчасового регламента. (...) По подвозу воды то же самое - сократим регламентный срок в два раза", - написал он в Telegam.

Проведенные ранее тренировки по подключению РИСЭ к многоквартирным домам показали, что в установленное время - 3 часа - специалисты не успели подсоединить дома к электроснабжению по различным причинам. Недоработки выявлены также при проведении тренировок по подвозу воды.

Обучение по запуску и обслуживанию РИСЭ прошло 15 и 16 января с привлечением специалистов "Россетей". "Задействована 491 бригада - это 1 126 человек, отвечающих за запуск и обслуживание РИСЭ", - уточнил Гладков.

Также с 9 по 18 января совместно с МЧС, ресурсоснабжающими организациями и населением проведено 95 тренировок во всех муниципалитетах области. Участники тренировок отрабатывали приведение в готовность мобильных и стационарных пунктов обогрева, где люди смогут погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай, получить ответы на возникающие вопросы. Цель - повышение готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях, связанных с временной потерей света, тепла и воды, с последующим переводом систем жизнеобеспечения на резервные источники энергоснабжения.

Для защиты критически важной инфраструктуры в Белгородской области развернуто 2,5 тысячи генераторов большой мощности. Общий объем резервной генерации в регионе составляет 4,8 тысячи единиц мощностью 334,5 МВт.

Вячеслав Гладков МЧС Россети РИСЭ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

 Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

Губернатор Кузбасса потребовал пересмотреть систему дородового контроля

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

 Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

"Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

 "Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

 Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

Российские военные уничтожили за ночь 92 дрона ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8180 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });