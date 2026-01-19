На Белгородчине норматив подключения резервных генераторов сократят до 2 часов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области проведут повторные учения по подключению к резервным источникам энергоснабжения (РИСЭ) с сокращением нормативного времени, сообщил глава региона Вячеслав Гладков после оперативного заседания областного правительства.

"В течение недели проведем повторные учения для того, чтобы посмотреть динамику. По подключению РИСЭ - сократим нормативный срок до 2 часов и на новых учениях на этой неделе будем исходить уже из двухчасового регламента. (...) По подвозу воды то же самое - сократим регламентный срок в два раза", - написал он в Telegam.

Проведенные ранее тренировки по подключению РИСЭ к многоквартирным домам показали, что в установленное время - 3 часа - специалисты не успели подсоединить дома к электроснабжению по различным причинам. Недоработки выявлены также при проведении тренировок по подвозу воды.

Обучение по запуску и обслуживанию РИСЭ прошло 15 и 16 января с привлечением специалистов "Россетей". "Задействована 491 бригада - это 1 126 человек, отвечающих за запуск и обслуживание РИСЭ", - уточнил Гладков.

Также с 9 по 18 января совместно с МЧС, ресурсоснабжающими организациями и населением проведено 95 тренировок во всех муниципалитетах области. Участники тренировок отрабатывали приведение в готовность мобильных и стационарных пунктов обогрева, где люди смогут погреться, зарядить телефон, выпить горячий чай, получить ответы на возникающие вопросы. Цель - повышение готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях, связанных с временной потерей света, тепла и воды, с последующим переводом систем жизнеобеспечения на резервные источники энергоснабжения.

Для защиты критически важной инфраструктуры в Белгородской области развернуто 2,5 тысячи генераторов большой мощности. Общий объем резервной генерации в регионе составляет 4,8 тысячи единиц мощностью 334,5 МВт.