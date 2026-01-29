Кремлю важно соблюдение интересов "ЛУКОЙЛа" в контексте продажи активов компании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать корпоративные дела в связи с покупкой американской компанией Carlyle зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", но считают главным, чтобы интересы российской компании были соблюдены.

"Это корпоративная договоренность, и в данном случае мы не можем комментировать. Для нас главное, чтобы интересы российской компании обеспечивались и были соблюдены", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о прошедшей сделке в контексте российско-американского диалога и введенных Штатами санкций против "ЛУКОЙЛа" Песков ответил: "Вы знаете, что мы санкции считаем незаконными и неприемлемыми - это основа нашей позиции".

ПАО "ЛУКОЙЛ" 29 января сообщил, что договорился с инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы).

"В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", - говорится в сообщении.

Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), уточнил "ЛУКОЙЛ" и добавил, что продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - отмечает "ЛУКОЙЛ".

Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО "ЛУКОЙЛ" и его дочерних обществ, напоминает компания.