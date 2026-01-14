Лицензия для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа продлена до 28 февраля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 28 февраля истекающую 17 января лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании.

Как говорится в соответствующем документе на сайте американского Минфина, лицензия продлена при условии, что исполнение любого такого соглашения прямо обусловлено получением отдельного разрешения от OFAC.

Согласно тексту лицензии, до 26 февраля продлена возможность совершения операций, которые обычно являются сопутствующими и необходимыми для поддержания или прекращения деятельности, контрактов или других соглашений организаций LIG.

Также все заблокированные счета организаций зарубежной структуры "ЛУКОЙЛа" могут быть использованы для разрешенных документом операций.

