Что произошло за день: вторник, 17 марта

Заявление Шойгу об атаках украинских БПЛА, сообщение о ликвидации главы Высшего совета национальной безопасности Ирана, рост китайского юаня выше 12 рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России не может чувствовать себя защищенным от атак украинских беспилотников. Секретарь Совбеза также отметил четырехкратный рост числа атак на объекты инфраструктуры России в 2025 году.

- В Минобороны Израиля объявили о ликвидации главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

- Нефтяной порт Эль-Фуджайра в ОАЭ приостановил работу после очередной атаки. Через этот порт идет нефтепровод в обход Ормузского пролива.

- Китайский юань поднялся выше 12 рублей впервые с 11 сентября 2025 года. Рубль падает на фоне решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед ужесточением его параметров.

- В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, чтобы проверить "меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота". В регионе действует режим ЧС из-за заболевания домашнего скота.

- Кремлю неизвестно о контактах российских властей с администрацией Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Госдума приняла закон об однократном штрафе в течение суток для собственника авто без полиса ОСАГО.

- В Московском регионе будет теплее нормы до начала следующей недели, затем погода станет более облачной.

