Мошенники массово используют паспорта умерших для обхода ограничения на покупку сим-карт

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Телефонные мошенники массово используют паспорта умерших, чтобы обойти запрет на регистрацию более 20 сим-карт на одного гражданина и более 10 на иностранца, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Законопроект, вводящий ограничения максимального количества сим-карт на одного абонента, в том числе - иностранца, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2024 года.

"Мы ввели ограничение на сим-карты, но рынок живет, уже у нас целая индустрия серых сим-карт, никаких инструментов контроля нет. Сим-карты - мы вроде как формально отчитались, что мы ограничили, а реально и на черном, и на сером рынке объем сим-карт не уменьшился", - сказал Кузнецов в ходе выступления в Совете Федерации.

"Вопрос даже не в операторах, вопрос в том, как это делается. Например, мы у себя увидели целую индустрию паспортов умерших. Нет единой базы данных, приносишь фотографию в телефоне какого-то паспорта - получаешь свои 10 или 20 сим-карт", - добавил он.

Наличие этой проблемы подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. "Мы считали меру (ограничения сим-карт - ИФ) исчерпывающей, но из-за, на мой взгляд, просто проблем в межведомственном взаимодействии и своевременном обновлении баз, мы действительно получаем вал сим-карт, оформленных на умерших граждан", - сказал он, комментируя слова Кузнецова.

"Эта проблема, которую можно и нужно решить. Для этого не требуется никаких законодательных решений. Если они требуются, естественно готовы погрузить ко второму чтению (законопроекта Антифрод 2.0 - ИФ)", - добавил Боярский.

Второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества (N1110676-8, Антифрод 2.0) был внесен в Госдуму в конце декабря 2025 года. В число около 20 мер, предлагаемых в рамках пакета, вошел запрет на международные звонки без согласия человека и обязательная маркировка таких вызовов, что позволит снизить риски телефонного мошенничества. По словам Боярского, документ может быть рассмотрен в первом чтении 10 февраля.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте этого года.