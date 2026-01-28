Поиск

Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Европейские страны не могут предоставить работоспособных гарантий безопасности Украине, если в них не будут участвовать США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

"Я не преуменьшаю факт, что некоторые европейские страны желают разместить войска на Украине после войны. Я указываю на то, что это не будет уместным без поддержки США", - сказал он.

Он уточнил, что страны Европы не могут здесь обойтись без помощи США, потому что за последние двадцать - тридцать лет недостаточно инвестировали в сферу обороны, и добавил, что ситуация, по-видимому, теперь меняется.

Рубио объяснил, что помимо Европы, Вашингтон имеет интересы по всему миру, включая Западное полушарие, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион, и США тяжело обеспечивать сразу везде военное присутствие. Однако, уточнил госсекретарь, более сильные союзники США дадут Вашингтону больше гибкости в действиях.

Он подчеркнул, что США не намерены отказываться от НАТО.

Марко Рубио НАТО США Украина Сенат Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио объяснил вывоз Мадуро из Венесуэлы

Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

В США из-за снежной бури погиб 51 человек

 В США из-за снежной бури погиб 51 человек

Отель загорелся на горнолыжном курорте Куршевель

Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

 Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Что случилось этой ночью: среда, 28 января

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8263 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });