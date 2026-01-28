Рубио не верит в способность Европы дать работоспособные гарантии безопасности Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Европейские страны не могут предоставить работоспособных гарантий безопасности Украине, если в них не будут участвовать США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

"Я не преуменьшаю факт, что некоторые европейские страны желают разместить войска на Украине после войны. Я указываю на то, что это не будет уместным без поддержки США", - сказал он.

Он уточнил, что страны Европы не могут здесь обойтись без помощи США, потому что за последние двадцать - тридцать лет недостаточно инвестировали в сферу обороны, и добавил, что ситуация, по-видимому, теперь меняется.

Рубио объяснил, что помимо Европы, Вашингтон имеет интересы по всему миру, включая Западное полушарие, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион, и США тяжело обеспечивать сразу везде военное присутствие. Однако, уточнил госсекретарь, более сильные союзники США дадут Вашингтону больше гибкости в действиях.

Он подчеркнул, что США не намерены отказываться от НАТО.