Кремль увязал обсуждение украинской проблематики с разговором о безопасности Европы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Разговор об урегулировании кризиса на Украине невозможен без обсуждения архитектуры безопасности в Европе в целом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мир сам не установится. Для того чтобы установился мир, нужны совместные на встречных треках усилия. И как раз об этом и идет речь - что обсуждение проблематики украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно. Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретаря главы государства попросили прокомментировать заявление президента Владимира Путина о необходимости возвращения к обсуждению новой архитектуры глобальной безопасности для закрепления возможных условий украинского урегулирования, сделанное им в четверг в ходе вручения верительных грамот иностранными послами в Москве.

По словам Пескова, "для этого, конечно, нужен диалог". "У нас есть этот диалог с американцами. Мы высоко ценим усилия американцев в этой связи. И у нас нет в этом плане диалога с европейцами", - констатировал он.