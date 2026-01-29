В Минфине сейчас не видят необходимости в господдержке "АЛРОСА"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Необходимости в закупке алмазов в Гохран в рамках господдержки "АЛРОСА" сейчас нет, так как финансовое состояние компании не вызывает беспокойства, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Руководство ("АЛРОСА") провело очень серьезные мероприятия по сокращению издержек и поддержанию ликвидности, которые обеспечивают высокую стабильность компании. У компании большой запас наличных денег, компания сильно сократила издержки, поэтому на этом этапе мы видим, что необходимости в поддержке нет. Хотя такая возможность в бюджете предусмотрена", - сказал он.

"Будем смотреть в течение года, как ситуация будет развиваться", - добавил Моисеев.

Он отметил также, что обеспокоенность ситуацией со стороны властей Якутии справедлива, но для этого "есть межбюджетные отношения".