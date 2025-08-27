Поиск

США продлили на год возможность ввести в страну алмазы российского происхождения

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило на год истекающую лицензию, разрешающую импорт в Соединенные Штаты алмазов российского происхождения, если они физически находились вне РФ до марта 2024 года и не реэкспортировались в Россию позднее. Соответствующая лицензия N104A опубликована на сайте ведомства.

Ранее ввоз в США алмазов ювелирного качества российского происхождения от 0,5 карата был разрешен до 1 сентября 2025 года.

Поэтапный запрет на ввоз российских непромышленных алмазов и бриллиантов в страны G7 был анонсирован в декабре 2023 года. Согласно выпущенным OFAC документам, с 1 марта 2024 года запрещался ввоз в США российских алмазов весом от 1 карата, с 1 сентября - от 0,5 карат. Запрет распространяется и на изделия из российских алмазов, ограненных в третьих странах.

До этого, несмотря на включение в 2022 году основного российского производителя "АЛРОСА" в SDN list, ограненные из российского алмазного сырья бриллианты свободно проникали на рынок США, проходя существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

