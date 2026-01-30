Роспотребнадзор заблокировал продажу около 3 млрд товаров из-за нарушений маркировки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Продажа около 3 млрд товаров, подлежащих обязательной маркировке и не соответствующих требованиям, была заблокирована с конца 2024 года, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В том числе было заблокировано свыше 330 млн единиц просроченной молочной продукции, которые не попали к потребителям", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в 2024-2025 годах было проведено порядка 25 тыс. надзорных мероприятий.

"В 95 случаях из 100 такие мероприятия заканчивались выявлением грубых нарушений. В ходе проверок сотрудники ведомства проинспектировали 2,4 млн единиц продукции. У 25% товаров из проверенного ассортимента на полках магазинов были зафиксированы нарушения цифровой маркировки", - уточнили в ведомстве.

Механизм кассового контроля действует в отношении 18 категорий товаров, включая табачную продукцию (в том числе никотинсодержащие и безникотиновые изделия), упакованную воду, безалкогольные напитки, молочную продукцию, БАД, обувь, товары лёгкой промышленности, фототовары, шины, парфюмерию, пиво, медицинские изделия и кресла-коляски.