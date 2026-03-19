Новосибирский губернатор заверил, что проблем с молоком и мясом в регионе нет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области, несмотря на вспышку заболеваний домашних животных, проблем с мясом и молоком нет, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.

"Несмотря на масштаб заболевания, это небольшая доля общего производства Новосибирской области (...) никакого дефицита продуктов в Новосибирской области ни сейчас нет, ни в будущем не предвидится", - сказал он.

Губернатор заверил, что наличие продовольствия на оптовых базах, в торговых сетях, сроки поставки контролируются.

Ранее Травников в региональном заксобрании назвал забой скота "строгими, но абсолютно необходимыми ветеринарными мерами для предотвращения заболевания и нанесения большого экономического ущерба отрасли животноводства" в области. Он также пообещал дополнительные меры соцподдержки "гражданам, которые оказались в такой сложной ситуации".

В Новосибирской области ранее ввели режим ЧС из-за болезней домашнего скота. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства. 18 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации.