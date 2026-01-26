Число нарушений при продаже товаров с маркировкой в 2025 году снизилось в пять раз

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В России количество случаев продажи товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, с нарушениями снизилось за год в пять раз, более половины всех торговых точек не нарушают установленный законодательством режим, сообщила в Госдуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Система контроля уже на сегодняшний день дает эффективность и показывает результат еще и в том, что год к году, в декабре 2025 к декабрю 2024 зарегистрировано в системе информационной в пять раз меньше продаж с нарушениями. То есть бизнес добросовестный, ответственный, понимает, что происходит, и встраивается в заданные параметры, в заданные рамки. И более половины всех торговых точек не нарушают режим, который предусмотрен законодательством", - сказала она на заседании думского комитета по госстроительству и законодательству.

Попова отметила, что на сегодняшний день цифровой маркировке подлежат более 30 видов продукции. По данным ВШЭ, которые она привела, за последние годы доля нелегального оборота снизилась с 26% до 9%.