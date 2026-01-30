Интернет-провайдер группы "ПИК" готовит условия равного доступа других игроков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ГК "ПИК" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) отчет о ходе исполнения предписания о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома группы, говорится в сообщении ведомства.

В частности, ООО "Ловител" (интернет-провайдер Lovit, работающий в домах ГК "ПИК") начало разработку порядка доступа других провайдеров к его кабельной канализации. Документ будет устанавливать недискриминационные условия размещения операторами связи своих сетей на инфраструктуре "Ловител" за экономически обоснованную плату.

Завершить эту работу компания намерена не позднее 11 февраля 2026 года.

Уточняется, что управляющие компании группы рассмотрели 330 поступивших запросов операторов на размещение сетей в домах ПИК.

Для согласования строительства сетей связи управляющие компании до 16 февраля 2026 года проведут осмотры общего имущества совместно с операторами и предоставят провайдерам техническую документацию.

В феврале 2025 года "Ловител" стал жертвой мощной DDoS-атаки. Жильцы домов "ПИК", в которых работает эта компания, несколько дней оставались без связи, поскольку других провайдеров в домах не было.

ФАС начала проверку в связи с многочисленными жалобами и выявила ограничения в доступе операторов связи в жилые комплексы застройщика "ПИК".

В декабре ведомство признало группу лиц "ПИК" нарушившей антимонопольное законодательство из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома и выдала компаниям группы предписания, по которым они должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика.

Кроме того, компании группы "ПИК" будут оштрафованы в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ.