РКН опроверг информацию о проблемах с блокировкой запрещенных в РФ ресурсов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) назвал не соответствующей действительности информацию о том, что у него не хватает ресурсов для ограничения доступа ко всем заблокированным в РФ сервисам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в отрасли о том, что ведомство якобы не справляется с объемом блокировок в интернете из-за перегруженности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), устанавливаемых на сетях операторов в рамках законодательства о суверенном Рунете. В связи с чем некоторые заблокированные ресурсы и сервисы время от времени начинают работать в РФ.