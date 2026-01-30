Китай для россиян в 2025 году был главным направлением для зарубежных командировок

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китай в 2025 году сохранил статус самого популярного зарубежного направления для представителей российского бизнеса, пришли к выводу эксперты компании "Аэроклуб", занимающейся организацией командировок.

На КНР пришлось 18% всех перелетов деловых путешественников (в 2024 - 16%) при сохранении объемов 2024 года. Существенную часть спроса на командировки в страну формировали нефтегазовая промышленность и энергетика (40% против 38% годом ранее).

Второе по популярности место занял Казахстан, который вместе с тем показал снижение объемов на 16% год к году. Основной вклад в динамику внесло сокращение поездок со стороны IT- и телеком-компаний (-57%): доля этой индустрии упала с 35% до 18%. Фармацевтический сектор, напротив, вырос на 20% и увеличил свою долю в структуре командировок в эту страну с 8% до 12%.

Третью позицию сохранила Турция, однако спрос на направление сократился на 21%, а доля снизилась до 6% (против 7% в 2024 году). В топ-10 наиболее популярных зарубежных направлений также вошли Узбекистан (+20%, доля 5%), Белоруссия (-1%, доля 5%), ОАЭ (-31%, доля 3%), Армения (-21%, доля 2%), Сербия (-59%, доля 2%), Грузия (+3%, доля 2%) и Индия (-14%, доля 1%). Среди городов лидируют Шанхай (-6% к 2024 году), Стамбул (-21%) и Минск (-1%).

"Наибольший спад спроса мы заметили на командировки в Сербию: годом ранее она занимала четвертое место в общем рейтинге зарубежных направлений и была номером один у IT- и телеком-компаний, в 2025 году страна выпала из топ-5, при этом общий объем командировок сократился на 59%, - отметила управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова. - Похожие тенденции мы видим и в других странах, традиционно востребованных у IT-сегмента, в том числе в Казахстане и Турции. Это может говорить о трансформации модели работы IT-компаний - отказе от зарубежных хабов и переходе к локальной операционной структуре".

В целом спрос на зарубежные командировки у представителей российского бизнеса вернулся на уровень 2023 года, а доля международных перелетов в общем объеме сократилась с 17% до 16%.

Средняя продолжительность зарубежной командировки выросла на 6%, до семи дней, при этом наиболее заметный рост зафиксирован у пассажиров бизнес-класса - на 12%, до 7,5 дня.

Средняя стоимость авиабилета эконом-классом на международных направлениях снизилась на 9% и составила 38,1 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Бизнес-класс в среднем обходился в 190 тысяч рублей, что на 3% ниже уровня прошлого года.