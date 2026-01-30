Поиск

Китай для россиян в 2025 году был главным направлением для зарубежных командировок

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китай в 2025 году сохранил статус самого популярного зарубежного направления для представителей российского бизнеса, пришли к выводу эксперты компании "Аэроклуб", занимающейся организацией командировок.

На КНР пришлось 18% всех перелетов деловых путешественников (в 2024 - 16%) при сохранении объемов 2024 года. Существенную часть спроса на командировки в страну формировали нефтегазовая промышленность и энергетика (40% против 38% годом ранее).

Второе по популярности место занял Казахстан, который вместе с тем показал снижение объемов на 16% год к году. Основной вклад в динамику внесло сокращение поездок со стороны IT- и телеком-компаний (-57%): доля этой индустрии упала с 35% до 18%. Фармацевтический сектор, напротив, вырос на 20% и увеличил свою долю в структуре командировок в эту страну с 8% до 12%.

Третью позицию сохранила Турция, однако спрос на направление сократился на 21%, а доля снизилась до 6% (против 7% в 2024 году). В топ-10 наиболее популярных зарубежных направлений также вошли Узбекистан (+20%, доля 5%), Белоруссия (-1%, доля 5%), ОАЭ (-31%, доля 3%), Армения (-21%, доля 2%), Сербия (-59%, доля 2%), Грузия (+3%, доля 2%) и Индия (-14%, доля 1%). Среди городов лидируют Шанхай (-6% к 2024 году), Стамбул (-21%) и Минск (-1%).

"Наибольший спад спроса мы заметили на командировки в Сербию: годом ранее она занимала четвертое место в общем рейтинге зарубежных направлений и была номером один у IT- и телеком-компаний, в 2025 году страна выпала из топ-5, при этом общий объем командировок сократился на 59%, - отметила управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова. - Похожие тенденции мы видим и в других странах, традиционно востребованных у IT-сегмента, в том числе в Казахстане и Турции. Это может говорить о трансформации модели работы IT-компаний - отказе от зарубежных хабов и переходе к локальной операционной структуре".

В целом спрос на зарубежные командировки у представителей российского бизнеса вернулся на уровень 2023 года, а доля международных перелетов в общем объеме сократилась с 17% до 16%.

Средняя продолжительность зарубежной командировки выросла на 6%, до семи дней, при этом наиболее заметный рост зафиксирован у пассажиров бизнес-класса - на 12%, до 7,5 дня.

Средняя стоимость авиабилета эконом-классом на международных направлениях снизилась на 9% и составила 38,1 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Бизнес-класс в среднем обходился в 190 тысяч рублей, что на 3% ниже уровня прошлого года.

Казахстан Китай Сербия Турция Аэроклуб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело

Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

 Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы

Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

 Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военного в Петербурге

Женщина ранена в результате атаки беспилотника в Брянской области

Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

 Чемезов заявил, что ресурсов для исполнения экспортных оружейных контрактов достаточно

Что произошло за день: четверг, 29 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });