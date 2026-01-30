Поиск

Товарооборот продукции АПК между РФ и ОАЭ в 2026 году может увеличиться на 10%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и ОАЭ в 2025 году составил $400 млн, в 2026 году он может увеличиться как минимум на 10%, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев журналистам на "полях" международной выставки в Дубае.

"В целом товарооборот сельхозпродукции и продовольствия РФ и Объединенных Арабских Эмиратов из года в год растет. За последние три года он увеличился в два раза и достиг $400 млн. Мы будем работать над тем, чтобы он и дальше увеличивался. Исходим из того, что минимальная доля, на которую он должен увеличиться по итогам 2026 года, это 10%, - сказал он. - Будем смотреть, за счет чего мы можем этого добиться. В целом мы взаимодействуем по поставкам халяльной продукции. Расти можем по поставкам мяса, зерна и молока".

Как считает Патрушев, есть еще одна большая тема, которую стоит совместно развивать, - это зерновая биржа БРИКС. "На страны БРИКС приходится практически половина потребления всего объема зерновых и масличных. Если говорить об этом направлении взаимодействия, тоже думаю, что это будет интересно", - сказал он.

Вице-премьер также обратил внимание на то, что в этом году на выставке представлено максимальное число российских компаний - порядка 140, площадь выставки с российским товарами - более 2 тыс. кв. метров.

Дмитрий Патрушев ОАЭ РФ БРИКС
