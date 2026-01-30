Поиск

Глава Минсельхоза оценила экспорт АПК в 2025 году в $41,5 млрд

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза Оксана Лут ожидает, что выручка России от экспорта продукции АПК по итогам 2025 года составит до $41,5 млрд. Она сказала об этом телеканалу "Россия 24".

"По итогам прошлого года мы ожидаем объемы экспорта на уровне, эквивалентном $41,5 млрд; $19 млрд - это экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, рост составил 8%, это очень хорошие показатели", - заявила министр.

По ее словам, экспортеры перестраиваются, расширяется география. "В целом мы поставляем продукцию где-то в 160 стран мира", - отметила Лут.

При этом Лут обратила внимание на то, что в настоящее время делается упор на поставки не только сырьевой, но и потребительской продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, по ее словам, "есть большой запрос от наших производителей, чтобы выходить на конечные рынки по инвестированию в первичную или конечную переработку на этих рынках". Начал развиваться и экспорт биотехнологической продукции.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продукции АПК $42,6 млрд.

