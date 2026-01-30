Путин подписал закон о ратификации трех соглашений с Джибути

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации трех соглашений с Республикой Джибути, подписанных в Москве в августе 2025 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Первым соглашением предусматривается, что стороны оказывают друг другу максимальное содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы.

Второе соглашение предусматривает выдачу по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу. При этом в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Третье соглашение - о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Оно направлено на обеспечение более эффективного сотрудничества между двумя сторонами в области борьбы с преступностью, говорится в пояснительной записке.

В соответствии с документом, стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.