Госдума ратифицировала три соглашения с Республикой Джибути

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала три соглашения с Республикой Джибути - соглашение о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, соглашение о выдаче и соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Все эти соглашения были подписаны в Москве 27 августа 2025 года.

Первое соглашение предусматривает, что стороны оказывают друг другу максимальное содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы.

Второе соглашение предусматривает выдачу по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу. При этом в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлено на обеспечение более эффективного сотрудничества между двумя сторонами в области борьбы с преступностью, говорится в пояснительной записке.

В соответствии с соглашением стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.