Житель Североморска пытался украсть 1 млн рублей из банкомата во время блэкаута

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Североморский районный суд отправил под стражу мужчину, который обвиняется в попытке кражи из магазина и банкомата во время действия режима ЧС, объявленного в Мурманской области из-за блэкаута, сообщила пресс-служба суда.

Мужчине инкриминируется ч.3 ст.30, п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ (попытка кражи в особо крупном размере).

По версии следствия, в ночь на 27 января, во время действия режима ЧС, мужчина проник в супермаркет в Североморске, откуда похитил почти 91 тыс. рублей, а также пытался похитить более 1 млн рублей из банкомата.

По ходатайству следователя и с учетом личности обвиняемого, суд отправил его под стражу на два месяца.

Как сообщалось, 23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и впоследствии к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения.

Причиной технологический нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер, гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.