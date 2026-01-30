Поиск

Опытно-промышленная эксплуатация началась на блоке №1 Курской АЭС-2

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Курской АЭС-2 введен в опытно-промышленную эксплуатацию с планируемым повышением мощности реактора до 100%, сообщил "Росэнергоатом".

"Самый новый атомный энергоблок России выведен на 40% мощности. Вчера на первом энергоблоке Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ началась опытно-промышленная эксплуатация - этап, следующий за этапом энергетического пуска. Программа предусматривает постепенное повышение мощности энергоблока до номинального уровня – 100%", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По состоянию на 14:00 (по Москве) 30 января энергоблок работает под нагрузкой 408 МВт и за время своей работы уже выдал в сеть 71 млн кВт.ч электроэнергии.

В конце декабря прошлого года "Росатом" подключил к энергосети первый энергоблок Курской АЭС-2. Блок вышел на мощность 240 МВт в 12:05 31 декабря. Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Как сообщалось в документах к разрабатываемой схеме и программе развития электроэнергетики до 2031 года (СиПР), "Росэнергоатом" сообщал "Системному оператору" о переносе ввода блока с 2025 на 2026 год. Кроме того, в них говорилось, что "Росатом" планирует продлить срок эксплуатации энергоблока №3 Курской АЭС за горизонт 2031 года.

Курская АЭС-2 – станция замещения, включает два блока мощностью 1255 МВт каждый. Энергоблоки Курской АЭС-2 с реакторами нового поколения ВВЭР-ТОИ строятся взамен выбывающей из эксплуатации Курской АЭС, которая работает с конца 1970-х годов.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны, доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%.

