Летевший из Тбилиси в Москву самолет "Азимута" по техпричине приземлился в Минводах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Тбилиси в московский аэропорт "Внуково" по технической причине совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах, пассажиров вывезут в Москву резервным бортом, сообщил авиаперевозчик.

Посадка прошла благополучно. Резервный самолет "Азимута" готовится к вылету.

Пассажирам предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. В парке авиакомпании 19 самолетов Superjet 100.