Косачев назвал нелепыми уверждения об угрозе США со стороны Кубы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал нелепыми аргументы об угрозах для США со стороны Кубы, в том числе утверждения о шпионящей за Америкой российской базе, которая на деле не работает почти четверть века.

"Объявление ситуации с Кубой "необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности" США и чрезвычайного положения могло бы выглядеть в ином случае курьезом, учитывая, что речь идет о самом богатом и вооруженном государстве планеты и о маленьком острове с населением в 11 миллионов. Понятно, что Куба никак не угрожает Америке, а вот угроза со стороны США длится уже десятилетиями и сейчас особенно высока", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

"Абсолютно нелепы обоснования для введения ЧП: сотрудничество Гаваны с "враждебными государствами". По этой "статье" можно обвинить большинство стран планеты. Некие связи Кубы с ХАМАС и "Хезболлой" никак не обосновываются, то есть - абсолютно "дутый" аргумент из категории "причастности к наркоторговле" руководства Венесуэлы", - отметил он.

"Российская разведывательная база", которая якобы шпионит за США. А на деле не работает уже почти четверть века", - заявил сенатор.

По его мнению, "еще нелепее обвинение в "подрыве региона миграцией", если учитывать, что Вашингтон десятилетиями потворствовал миграции с Кубы, давая беглецам особый статус и разрешение остаться в США".

Как считает Косачев, своим указом президент США Дональд Трамп "развязывает себе и своим министрам руки, чтобы те могли, прежде всего, применять меры к третьим государствам, поставляющим Кубе энергоресурсы, продовольствие и другие жизненно важные товары, прекрасно понимая, что сейчас на острове острая проблема нехватки этих ресурсов".

"Речь цинично идет о том, чтобы использовать трудности, во многом организованные самими США, и добиваться смены власти в непокорной стране", - считает вице-спикер СФ.