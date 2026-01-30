Поиск

Косачев назвал нелепыми уверждения об угрозе США со стороны Кубы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал нелепыми аргументы об угрозах для США со стороны Кубы, в том числе утверждения о шпионящей за Америкой российской базе, которая на деле не работает почти четверть века.

"Объявление ситуации с Кубой "необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности" США и чрезвычайного положения могло бы выглядеть в ином случае курьезом, учитывая, что речь идет о самом богатом и вооруженном государстве планеты и о маленьком острове с населением в 11 миллионов. Понятно, что Куба никак не угрожает Америке, а вот угроза со стороны США длится уже десятилетиями и сейчас особенно высока", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

"Абсолютно нелепы обоснования для введения ЧП: сотрудничество Гаваны с "враждебными государствами". По этой "статье" можно обвинить большинство стран планеты. Некие связи Кубы с ХАМАС и "Хезболлой" никак не обосновываются, то есть - абсолютно "дутый" аргумент из категории "причастности к наркоторговле" руководства Венесуэлы", - отметил он.

В миреТрамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны КубыЧитать подробнее

"Российская разведывательная база", которая якобы шпионит за США. А на деле не работает уже почти четверть века", - заявил сенатор.

По его мнению, "еще нелепее обвинение в "подрыве региона миграцией", если учитывать, что Вашингтон десятилетиями потворствовал миграции с Кубы, давая беглецам особый статус и разрешение остаться в США".

Как считает Косачев, своим указом президент США Дональд Трамп "развязывает себе и своим министрам руки, чтобы те могли, прежде всего, применять меры к третьим государствам, поставляющим Кубе энергоресурсы, продовольствие и другие жизненно важные товары, прекрасно понимая, что сейчас на острове острая проблема нехватки этих ресурсов".

"Речь цинично идет о том, чтобы использовать трудности, во многом организованные самими США, и добиваться смены власти в непокорной стране", - считает вице-спикер СФ.

Константин Косачев США Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });