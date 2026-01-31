Во Владивостоке произошел пожар в мебельном цехе на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в производственном здании во Владивостоке на площади 1 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о возгорании двухэтажного цеха по изготовлению мебели на улице Фадеева. Установлено, что горит второй этаж и кровля здания. Площадь пожара - около 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия обрушилась кровля и существует угроза перехода огня на соседнее здание.