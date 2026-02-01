Поиск

Пожар в мебельном цехе Владивостока потушили

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в мебельном цехе во Владивостоке ликвидировали утром 1 февраля на площади 1 тыс. кв. м, найден погибший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в воскресенье.

"1 февраля в 07:31 местного времени пожар полностью ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. м. Огнеборцы в ходе тушения пожара обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, информация о возгорании цеха по изготовлению мебели на улице Фадеева поступила пожарным поздно вечером в субботу. К моменту прибытия пожарных горели второй этаж и кровля здания, шел густой черный дым. Во время борьбы с огнем кровля обрушилась.

Владивосток МЧС России Приморский край
