Пять подростков погибли на пожаре в сауне в Кузбассе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожар возник в частной сауне в городе Прокопьевск в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли пять подростков, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевск. На данный момент в результате пожара погибли пять человек (предварительно, подростки). Площадь пожара составляет 70 кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 26 специалистов и пять единиц техники.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Кемеровской области сообщила о гибели пяти подростков.

"31 января 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в сауне в Прокопьевске тел пяти несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, компания отдыхала в досуговом учреждении, одной девушке удалось спастись.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК, допрашиваются очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в частной сауне на улице Кубанская поступило 31 января в 20:22 (16:22 по Москве).